В Бразилии сошел оползень, погибли десять человек - ФОТО

В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 10 человек. Как сообщает в воскресенье, 11 ноября, BBC, оползень произошел в городе Нитерой. Под завалами оказались жилые дома.

Полиция подозревает, что среди жертв могут быть дети. Сейчас к поисковой группе присоединились добровольцы, которые создали цепь, которой передают грязь и мусор, чтобы убрать его из домов.

По данным информационной сети Globo, спасатели работают в полной тишине, чтобы иметь возможность услышать пострадавших, которые могли оказаться под завалами.

В то же время местные СМИ заявили, что удалось спасти уже 11 человек, среди них как минимум двое детей. Большинство из них нашли поисковые собаки. Больше всего от оползня пострадала местная пиццерия и жилые дома.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за оползня, который произошел в китайском регионе Тибет, эвакуировали около 6 тысяч человек. Оползень, который произошел возле округа Менлинг, заблокировал реку Брахмапутра, из-за чего в ущелье Ярлунг Цангпо образовалась запруда.