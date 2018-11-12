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Под Харьковом легковушка врезалась в электроопору, погибла 16-летняя девушка

В воскресенье, 11 ноября, в городе Купьянск Харьковской области иномарка врезалась в электроопору.

Под Харьковом легковушка врезалась в электроопору, погибла 16-летняя девушка

В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 16-летняя девушка. Как сообщила пресс-служба полиции области, за рулем Volkswagen находился 17-летний парень.

Молодой человек превысил скорость и столкнулся со столбом.

От сильного удара машина перевернулась. От полученных травм девушка погибла на месте. Несовершеннолетний водитель и еще один пассажир получили незначительные повреждения.

В полиции установили, что автомобиль парень взял у отца без разрешения. Водительского удостоверения у него не было.

Сейчас следователем решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове на улице Полтавский Шлях водитель "ВАЗ" столкнулся с пассажирским автобусом. В результате аварии 29-летний водитель автомобиля "ВАЗ" и пассажир легкового автомобиля попали в больницу.


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