Под Харьковом легковушка врезалась в электроопору, погибла 16-летняя девушка

В воскресенье, 11 ноября, в городе Купьянск Харьковской области иномарка врезалась в электроопору.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 16-летняя девушка. Как сообщила пресс-служба полиции области, за рулем Volkswagen находился 17-летний парень.
Молодой человек превысил скорость и столкнулся со столбом.
От сильного удара машина перевернулась. От полученных травм девушка погибла на месте. Несовершеннолетний водитель и еще один пассажир получили незначительные повреждения.
В полиции установили, что автомобиль парень взял у отца без разрешения. Водительского удостоверения у него не было.
Сейчас следователем решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове на улице Полтавский Шлях водитель "ВАЗ" столкнулся с пассажирским автобусом. В результате аварии 29-летний водитель автомобиля "ВАЗ" и пассажир легкового автомобиля попали в больницу.