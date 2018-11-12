10:15 12.11.2018 | Происшествия | Новости
100207681:test

Американский истребитель разбился в Филиппинском море

Американский истребитель ВМС США F/A 18 упал в Филиппинское море. Об этом сообщил седьмой флот ВМС США на своем сайте.

Американский истребитель разбился в Филиппинском море

В понедельник, 12 ноября, один из истребителей авианосца "Рональд Рейган" во время исполнения операции потерпел крушение вблизи японской Окинавы.

По словам военных, пилоты истребителя успели катапультироваться до того, столкновения с водой. Команда была спасена поисково-спасательным самолетом авианосца. Никто из них не пострадал. В связи с падением F/A 18 начато расследование.

Стоит отметить, что за месяц это уже вторая авария, связанная с авианосцем "Рональд Рейган". Многоцелевой вертолет MH-60 Seahawk разбился сразу поде взлета в середине октября. Тогда травмы получили больше десятка матросов.

"Рональд Рейган" является флагманом Пятой ударной группы ВМС США в Японии и дислоцирован на военной базе Йокосука.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", американский атомный авианосец "Гарри Трумэн" теперь будет курсировать в водах Северно-ледовитого океана.


Поделиться
Читайте также:
 
В понедельник Андреевская церковь официально отошла Константинополю Из жизни ушел известный канадский актер Гитариста Aerosmith срочно госпитализировали В Йемене за минувшие сутки в ходе столкновений погибли 150 человек
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив