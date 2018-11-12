Американский истребитель разбился в Филиппинском море

В понедельник, 12 ноября, один из истребителей авианосца "Рональд Рейган" во время исполнения операции потерпел крушение вблизи японской Окинавы.

По словам военных, пилоты истребителя успели катапультироваться до того, столкновения с водой. Команда была спасена поисково-спасательным самолетом авианосца. Никто из них не пострадал. В связи с падением F/A 18 начато расследование.

Стоит отметить, что за месяц это уже вторая авария, связанная с авианосцем "Рональд Рейган". Многоцелевой вертолет MH-60 Seahawk разбился сразу поде взлета в середине октября. Тогда травмы получили больше десятка матросов.

"Рональд Рейган" является флагманом Пятой ударной группы ВМС США в Японии и дислоцирован на военной базе Йокосука.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", американский атомный авианосец "Гарри Трумэн" теперь будет курсировать в водах Северно-ледовитого океана.