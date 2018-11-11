В центре Одессы во время ликвидации пожара спасен хозяин квартиры

На место возгорания прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Было установлено, что возгорание в квартире на третьем этаже дома начинает перекидываться на соседние постройки.

Работники ГСЧС с помощью трехколенной лестницы через окно попали в квартиру и вынесли из нее сознания 50-летнего мужчины. Пострадавшего хозяина квартиры бригадой скорой медицинской помощи с диагнозом отравление продуктами горения был доставлен в медицинское учреждение.

В ходе спасательной операции принимали участие 5 единиц пожарно техники и 17 человек личного состава.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Днепре пожарные ликвидировали пожар 5 легковых автомобилей.