12:38 11.11.2018 | Происшествия | Новости
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В США трагически разбился охотничий самолет

В американском штате Айова разбился легкомоторный самолет. Об этом передает Associated Press.

В США трагически разбился охотничий самолет

По предварительной информации, причиной аварии стали проблемы со здоровьем пилота, который не учел показатели атмосферного давления, что привело к сердечному приступу у рулевого. Пилот начал стремительную экстренную посадку, передав управление воздушным судном пилоту-ученику.

Пилот запрашивал аварийную посадку, но связь с самолетом была потеряна почти сразу.

В результате аварии, погибли все находившиеся на борту легкомоторного самолета Piper. В настоящее время все улицы, ведущие к расположенному рядом с местом аварии. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Индонезии самолет при взлете врезался в мачту освещения.


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