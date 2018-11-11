В США трагически разбился охотничий самолет

По предварительной информации, причиной аварии стали проблемы со здоровьем пилота, который не учел показатели атмосферного давления, что привело к сердечному приступу у рулевого. Пилот начал стремительную экстренную посадку, передав управление воздушным судном пилоту-ученику.

Пилот запрашивал аварийную посадку, но связь с самолетом была потеряна почти сразу.

В результате аварии, погибли все находившиеся на борту легкомоторного самолета Piper. В настоящее время все улицы, ведущие к расположенному рядом с местом аварии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Индонезии самолет при взлете врезался в мачту освещения.