22:27 11.11.2018 | Происшествия | Новости
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В Румынии машина влетела в толпу людей в торговом центре, пострадали семь человек

В румынском городе Брэила в воскресенье, 11 ноября, мужчина на автомобиле врезался в дверь торгового центра.

В Румынии машина влетела в толпу людей в торговом центре, пострадали семь человек

В результате происшествия пострадали семь человек. При этом среди пострадавших двое детей 11 и 13 лет. Как сообщает Associated Press, ссылаясь на полиция города сначала 20-летний водитель нанес ножевые ранения другому мужчине.

Затем он сбил двух человек на кольцевой дороге, после чего въехал в двери торгового центра.

Полиция установила, что мужчина находится в алкогольном состоянии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском штате Айова разбился легкомоторный самолет. По предварительной информации, причиной аварии стали проблемы со здоровьем пилота, который не учел показатели атмосферного давления, что привело к сердечному приступу у рулевого. Пилот начал стремительную экстренную посадку, передав управление воздушным судном пилоту-ученику.


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