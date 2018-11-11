В Румынии машина влетела в толпу людей в торговом центре, пострадали семь человек

В результате происшествия пострадали семь человек. При этом среди пострадавших двое детей 11 и 13 лет. Как сообщает Associated Press, ссылаясь на полиция города сначала 20-летний водитель нанес ножевые ранения другому мужчине.

Затем он сбил двух человек на кольцевой дороге, после чего въехал в двери торгового центра.

Полиция установила, что мужчина находится в алкогольном состоянии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском штате Айова разбился легкомоторный самолет. По предварительной информации, причиной аварии стали проблемы со здоровьем пилота, который не учел показатели атмосферного давления, что привело к сердечному приступу у рулевого. Пилот начал стремительную экстренную посадку, передав управление воздушным судном пилоту-ученику.