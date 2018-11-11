В Николаевской области загорелась психиатрическая лечебница

По вызову персонала лечебницы на место происшествия прибыли сотрудники 7-й Государственной пожарно-спасательной части и пожарные местной пожарной команды.

Спасатели провели неотложные меры по оповещению, как Службы спасения, так и находящихся людей в интернате и эвакуированы на свежий воздух 35 человек.

В ходе тушения огня принимали участие 2 единицы основной пожарно-спасательной техники и 8 человек личного состава. Вероятной причиной возгорания спасатели считают нарушение правил обращения с электробытовыми приборами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в центре Одессы во время ликвидации пожара спасен хозяин квартиры.