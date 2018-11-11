17:44 11.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Николаевской области загорелась психиатрическая лечебница

Сегодня ночью в Николаевской области, произошел пожар в психоневрологическом интернате для душевнобольных. Об этом говорится на официальной странице ГСЧС Украины. 

В Николаевской области загорелась психиатрическая лечебница

По вызову персонала лечебницы на место происшествия прибыли сотрудники 7-й Государственной пожарно-спасательной части и пожарные местной пожарной команды.

Спасатели провели неотложные меры по оповещению, как Службы спасения, так и находящихся людей в интернате и эвакуированы на свежий воздух 35 человек.

В ходе тушения огня принимали участие 2 единицы основной пожарно-спасательной техники и 8 человек личного состава. Вероятной причиной возгорания спасатели считают нарушение правил обращения с электробытовыми приборами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в центре Одессы во время ликвидации пожара спасен хозяин квартиры.


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