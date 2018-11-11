11:43 11.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киеве правоохранители задержали дуэт "домушников" - ФОТО

В столице полицейские задержали очередных квартирных воров. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции. 

В Киеве правоохранители задержали дуэт

Схема ограбление двух ранее судимых граждан была очень простой: один из них отжимал окно и оставался наблюдать на улице, а другой проникал в дом и забирал ценные вещи. 

В ходе розыскных мероприятий оперативники задержали и доставили в управление полиции двух мужчин, которые признались в содеянном. Задержанными оказались жители Киевской области, ранее судимые за имущественные преступления.

Прокуратура города уже открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Деснянском районе столицы полиция задержала банду из четырех человек, которые пытались сбежать с места преступления. Злоумышленников арестовали при попытке ограбления квартир. 


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