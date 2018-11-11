08:00 11.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100207607:roman

В Киеве чиновники пол года "собирали дань" со столичных бизнесменов

В Киеве полиция задержала чиновников-вымогателей, которые занимались рэкетом предпринимателей. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции. 
 

В Киеве чиновники пол года

В ходе расследования и слежки за злоумышленниками выяснилось, что чиновники организовали схему систематического вымогательства неправомерной выгоды от предпринимателей.

Преступники требовали от 500 до 700 долларов США за оформление документов на размещение парковок в Киеве. 

Правоохранители задокументировали несколько фактов получения участниками ОПГ неправомерной выгоды. Суммы взяток колебались от 500 до 700 долларов США за оформление документов на один парковка.

Всех фигурантов задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Житомире сотрудники Службы безопасности задержали местного прокурора


Поделиться
Читайте также:
 
"Азиатский Лас-Вегас": что скрывает один из самых ярких городов мира Макао Русский шпион в Австрии: глава австрийского МИДа отменила визит в Москву НАТО представила свой собственный "секс-символ" - ФОТО Ученые советуют офисным клеркам меньше времени проводить в социальных сетях
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив