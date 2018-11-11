В Киеве чиновники пол года "собирали дань" со столичных бизнесменов

В ходе расследования и слежки за злоумышленниками выяснилось, что чиновники организовали схему систематического вымогательства неправомерной выгоды от предпринимателей.

Преступники требовали от 500 до 700 долларов США за оформление документов на размещение парковок в Киеве.

Правоохранители задокументировали несколько фактов получения участниками ОПГ неправомерной выгоды. Суммы взяток колебались от 500 до 700 долларов США за оформление документов на один парковка.

Всех фигурантов задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Житомире сотрудники Службы безопасности задержали местного прокурора.