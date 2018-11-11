14:37 11.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Донецкой области на пожаре погиб пожилой мужчина

В Левобережном районе города Мариуполь Донецкой области в дачном секторе произошло возгорание в частном владении. Об этом говорится на официальном сайте ГСЧС Украины. 

В Донецкой области на пожаре погиб пожилой мужчина

На место происшествия по сигналу соседей прибыли дежурные 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления. Прибывшие на место возгорания спасатели и обнаружили, что пожар распространился в одноэтажном жилом доме.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины 1962 года рождения. Пожар был локализован в 17:06 и ликвидирован в 17:58.

В ходе ликвидации возгорание принимали участие 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Черкассах в селе Викторовна Минковского района по неизвестным причинам произошло возгорание в металлической зерносушилке на территории предприятия.


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