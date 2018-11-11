10:00 11.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На востоке Украины неспокойно - боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ

За минувшие сутки незаконные вооруженные бандформирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины. Об этом передает пресс-служба Операции объединенных сил.  

На востоке Украины неспокойно - боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ

На Донецком направлении противник из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов наемники обстреляли населенные пункты Верхнеторецкое, Каменка, Авдеевка, Новотошковское, Золотое, Новолуганское, Пески, Маринка и Тарамчук. 

На Луганском направлении около Станицы Луганской, а также в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое и Новозвановка. Также из минометов калибра 82 и 120 мм враг 5 раз открывал огонь по защитникам Новозвановки. 

На Мариупольском в районах населенных пунктов Гнутово и Широкино режим нарушения тишины был нарушен дважды, украинские защитники вынуждены были открыть превентивный огонь. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", Москва организовала незаконные выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с целью "замораживания" конфликта, как это было в начале 1990-х годов в Приднестровье. 


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