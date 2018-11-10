В Сомали смертник направил автомобиль на гостиницу: есть погибшие и пострадавшие

Согласно опубликованной информации, охранники в гостинице прилегающего офиса департамента уголовных расследований Сомали открыли огонь по двигающимся на них автомобилям, начиненными взрывчаткой.

Затем еще один смертник на трехколесном транспортном средстве въехал в полицейский автомобиль и сдетонировал.

"В результате вчерашних взрывов погибли 39 мирных жителей и 40 получили травмы. Число жертв может возрасти, так как некоторые люди все еще считаются пропавшими", - говорится в официальном заявлении сомалийских правоохранителей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в столице Сомали террорист-смертник атаковал правительственное здание, расположенное в центре города.