19:00 10.11.2018 | Происшествия | Новости
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В Сомали смертник направил автомобиль на гостиницу: есть погибшие и пострадавшие

В Сомали в результате теракта в туристическом отеле погибло 40 человек. Об этом передает Reuters.

В Сомали смертник направил автомобиль на гостиницу: есть погибшие и пострадавшие

Согласно опубликованной информации, охранники в гостинице прилегающего офиса департамента уголовных расследований Сомали открыли огонь по двигающимся на них автомобилям, начиненными взрывчаткой.

Затем еще один смертник на трехколесном транспортном средстве въехал в полицейский автомобиль и сдетонировал. 

"В результате вчерашних взрывов погибли 39 мирных жителей и 40 получили травмы. Число жертв может возрасти, так как некоторые люди все еще считаются пропавшими", - говорится в официальном заявлении сомалийских правоохранителей. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в столице Сомали террорист-смертник атаковал правительственное здание, расположенное в центре города.


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