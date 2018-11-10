В Петербурге обвалилась крыша огромного супермаркета

Российские МЧС провели масштабную эвакуацию посетителей и клиентов супермаркета "Лента", где накануне произошел пожар. Об этом передает Meduza.
Согласно опубликованной информации, площадь пожара составляет 4,8 тысячи квадратных метров, практические все бутики и отделения гипермаркета оказались охвачены огнем.
"В 10:05 МСК пожар по адресу: Адмиралтейский район, набережная Обводного канала, дом 118, корпус 7, локализован. Ранг пожара снижен до №2", - говорится в официальном уведомлении пресс-службы МЧС.
На данный момент известно о двух пострадавших, один из них был госпитализирован, предварительный диагно - удушение чадным дымом. По словам очевидцев, в районе пожара наблюдается густой черный дым, крыша здание полностью обвалилась.
На месте происшествия работают более 14 машин спецтехники и 150 спасателей, полиция и скорая помощь.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Днепре пожарные ликвидировали пожар 5 легковых автомобилей.