14:32 10.11.2018 | Происшествия | Новости
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В Петербурге обвалилась крыша огромного супермаркета

Российские МЧС провели масштабную эвакуацию посетителей и клиентов супермаркета "Лента", где накануне произошел пожар. Об этом передает Meduza.

В Петербурге обвалилась крыша огромного супермаркета

Согласно опубликованной информации, площадь пожара составляет 4,8 тысячи квадратных метров, практические все бутики и отделения гипермаркета оказались охвачены огнем. 

"В 10:05 МСК пожар по адресу: Адмиралтейский район, набережная Обводного канала, дом 118, корпус 7, локализован. Ранг пожара снижен до №2", - говорится в официальном уведомлении пресс-службы МЧС.

На данный момент известно о двух пострадавших, один из них был госпитализирован, предварительный диагно - удушение чадным дымом. По словам очевидцев, в районе пожара наблюдается густой черный дым, крыша здание полностью обвалилась.

На месте происшествия работают более 14 машин спецтехники и 150 спасателей, полиция и скорая помощь.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Днепре пожарные ликвидировали пожар 5 легковых автомобилей.


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