В Киеве задержали очередную группу наркоторговцев - ФОТО

Сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУНП провели операцию по задержанию крупной банды наркодиллеров. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции.
По результатам проведенных обысков правоохранители обнаружили лабораторию по выращиванию наркосодержащих растений, около 150 кустов конопли, а также оборудования их выращивания.
Столичная прокуратура уже избрала меру пресечения для всех фигурантов дела: четыре человека были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, трем лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Еще одному фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 309 УК Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полиция на Запорожье изъяла мужчины наркотики на миллион гривен.