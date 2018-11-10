10:56 10.11.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве задержали очередную группу наркоторговцев - ФОТО

Сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУНП провели операцию по задержанию крупной банды наркодиллеров. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции. 

В Киеве задержали очередную группу наркоторговцев - ФОТО

По результатам проведенных обысков правоохранители обнаружили лабораторию по выращиванию наркосодержащих растений, около 150 кустов конопли, а также оборудования их выращивания.

Столичная прокуратура уже избрала меру пресечения для всех фигурантов дела: четыре человека были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, трем лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Еще одному фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 309 УК Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полиция на Запорожье изъяла мужчины наркотики на миллион гривен.


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