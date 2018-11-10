В Киеве водитель иномарки пролетел над пешеходным переходом и "впечатался" в ограду - ФОТО

По предварительной информации, водитель иномарки после неудачного поворота автомобиль влетел в подземный переход, пролетел его насквозь, а затем "впечатался" в фонарный столб.

В результате аварии передняя часть автомобиля сильно повреждена, а лобовое стекло разбито вдребезги. Самого рулевого госпитализировали с диагнозом - "перелом ребер".

На месте аварии работали 2 экипажа патрульной полиции и медики. Переход закрыли из-за угрозы обвала обломков. Состояние, в котором находился водитель, пока не известно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице на улице Вадима Гетьмана автомобиль "Citroen" сбил женщину, которая пыталась перебежать дорогу.