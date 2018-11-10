12:54 10.11.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве водитель иномарки пролетел над пешеходным переходом и "впечатался" в ограду - ФОТО

В субботу,10 ноября, в Днепровском районе Киева произошла авария см участием Renault Megane.  Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве водитель иномарки пролетел над пешеходным переходом и

По предварительной информации, водитель иномарки после неудачного поворота автомобиль влетел в подземный переход, пролетел его насквозь, а затем "впечатался" в фонарный столб.

В результате аварии передняя часть автомобиля сильно повреждена, а лобовое стекло разбито вдребезги. Самого рулевого госпитализировали с диагнозом - "перелом ребер". 

На месте аварии работали 2 экипажа патрульной полиции и медики. Переход закрыли из-за угрозы обвала обломков. Состояние, в котором находился водитель, пока не известно. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице на улице Вадима Гетьмана автомобиль "Citroen" сбил женщину, которая пыталась перебежать дорогу


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