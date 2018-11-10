В Днепре пожарные ликвидировали пожар 5 легковых автомобилей

На место происшествия в течении 15-ти минут прибыли спасатели 3-й и восемнадцатого государственных пожарно-спасательных частей 8-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

В результате возгорания было уничтожено легковой автомобиль ВАЗ-2106, а также легковые автомобили Daewoo Matiz, Volkswagen Golf, Toyota Corolla, Renault Trafic.

В ходе ликвидации пожара принимали участие 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Черкассах в селе Викторовна Минковского района по неизвестным причинам произошло возгорание в металлической зерносушилке на территории предприятия.