17:26 10.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепре иностранцы устроили погоню с полицейскими: нарушителей задержали со стрельбой - ФОТО

В Днепре для задержания группы воров-иностранцев полицейские применили огнестрельное оружие. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции. 

В Днепре иностранцы устроили погоню с полицейскими: нарушителей задержали со стрельбой - ФОТО

Автомобиль подозреваемых полицейские заметили поздно вечером. На неоднократные требования патрульных остановиться водитель не реагировал и продолжал движение.

В итоге, для задержания преступников полицейские применили огнестрельное оружие. В результате автомобиль с поврежденными колесами удалось остановить. Водитель и пассажиры пытались скрыться в дворах, но были задержаны. 

Прокуратура города уже возбудила уголовное производство. Нарушителям грозит уголовная ответственность за сопротивление работникам полиции, предусмотрена ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве около метро "Позняки" пьяные молодчики на Range Rover катались с оружием в салоне и пытались спровоцировать на конфликт правоохранителей


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