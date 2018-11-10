В Днепре иностранцы устроили погоню с полицейскими: нарушителей задержали со стрельбой - ФОТО

Автомобиль подозреваемых полицейские заметили поздно вечером. На неоднократные требования патрульных остановиться водитель не реагировал и продолжал движение.

В итоге, для задержания преступников полицейские применили огнестрельное оружие. В результате автомобиль с поврежденными колесами удалось остановить. Водитель и пассажиры пытались скрыться в дворах, но были задержаны.

Прокуратура города уже возбудила уголовное производство. Нарушителям грозит уголовная ответственность за сопротивление работникам полиции, предусмотрена ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве около метро "Позняки" пьяные молодчики на Range Rover катались с оружием в салоне и пытались спровоцировать на конфликт правоохранителей.