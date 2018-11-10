В Черкассах произошел масштабный пожар в зерновом амбаре

В Черкассах в селе Викторовна Минковского района по неизвестным причинам произошло возгорание в металлической зерносушилке на территории предприятия. Об этом говорится на официальном сайте ГСЧС.
Сообщается, что до приезда спасателей работники предприятия пытались собственными силами ликвидировать пожар, однако огонь оказался слишком сильным и без спецтехники потушить его оказалось невозможным.
На место происшествия прибыли два отделения двадцать первого Государственной пожарно-спасательной части и добровольцев из близлежащего села. Кроме того, на помощь спасателями прибыл личный состав Минковского районного сектора Управления.
Совместными усилиями пожар был потушен в течении 15 минут. В результате пожара огонь уничтожил 1 тонну кукурузы, а также повредил 10 тонн кукурузы.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно под Одессой сгорел маслоперерабатывающий завод.