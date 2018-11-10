08:00 10.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Черкассах произошел масштабный пожар в зерновом амбаре

В Черкассах в селе Викторовна Минковского района по неизвестным причинам произошло возгорание в металлической зерносушилке на территории предприятия. Об этом говорится на официальном сайте ГСЧС. 

В Черкассах произошел масштабный пожар в зерновом амбаре

Сообщается, что до приезда спасателей работники предприятия пытались собственными силами ликвидировать пожар, однако огонь оказался слишком сильным и без спецтехники потушить его оказалось невозможным. 

На место происшествия прибыли два отделения двадцать первого Государственной пожарно-спасательной части и добровольцев из близлежащего села. Кроме того, на помощь спасателями прибыл личный состав Минковского районного сектора Управления.

Совместными усилиями пожар был потушен в течении 15 минут. В результате пожара огонь уничтожил 1 тонну кукурузы, а также повредил 10 тонн кукурузы. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно под Одессой сгорел маслоперерабатывающий завод. 


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