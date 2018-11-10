Сутки без потерь: украинские военные продолжают сдерживать обстрелы боевиков на Донбассе

За прошедшие сутки на востоке Украины боевики пророссийских бандформирований 9 раз открывали огонь в сторону позиций ВСУ. Об этом передает пресс-служба ООС.
На Донецком и Луганском направлениях оборонительные действия были зафиксированы около населенных пунктов Крымское, Вольное, Луганское, Авдеевка, Пески, Тарамчук, Березовое и Гнутово.
Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов и артиллерии.
На Мариупольском в районах населенных пунктов Гнутово и Широкино режим нарушения тишины зафиксирован лишь частично. Досталось и защитникам Светлодарска, враг применил минометы калибра 120 мм и 82 мм.
В результате обстрелов погибло двое украинских военных, потери в рядах боевиков уточняются.
Как сообщалось в "УРА-Информ", глава дипломатического представительства Литвы в Украине Марюс Януконис и главный парламентский омбудсмен Литвы Аугустинас Норматас прибыли с визитом в Донецкую область. Их сопровождает украинский омбудсмен Людмила Денисова.