Сутки без потерь: украинские военные продолжают сдерживать обстрелы боевиков на Донбассе

На Донецком и Луганском направлениях оборонительные действия были зафиксированы около населенных пунктов Крымское, Вольное, Луганское, Авдеевка, Пески, Тарамчук, Березовое и Гнутово.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов и артиллерии.

На Мариупольском в районах населенных пунктов Гнутово и Широкино режим нарушения тишины зафиксирован лишь частично. Досталось и защитникам Светлодарска, враг применил минометы калибра 120 мм и 82 мм.

В результате обстрелов погибло двое украинских военных, потери в рядах боевиков уточняются.

Как сообщалось в "УРА-Информ", глава дипломатического представительства Литвы в Украине Марюс Януконис и главный парламентский омбудсмен Литвы Аугустинас Норматас прибыли с визитом в Донецкую область. Их сопровождает украинский омбудсмен Людмила Денисова.