15:46 10.11.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичные мажоры устроили драку с правоохранителями: водителю и пассажиру грозит уголовная ответственность - ФОТО

В Киеве около метро "Позняки" пьяные молодчики на Range Rover катались с оружием в салоне и пытались спровоцировать на конфликт правоохранителей. Об этом передает dtp.kiev.ua.

Столичные мажоры устроили драку с правоохранителями: водителю и пассажиру грозит уголовная ответственность - ФОТО

Сообщается, что правоохранители остановили водителя автомобиля Range Rover, который пытался "откупиться" от полицейских взяткой в валюте. 

При проверке автомобиля Range Rover, полицейские обнаружили в его салоне незарегистрированный пистолет для отстрела резиновых пуль. Один из пассажиров попытался передать ключи от машины и документы приехавшему на помощь товарищу, но полисмены заковали водителя в наручники, пригрозив применить силу, если последний попытается оказать сопротивление.

Молодчики вели себя вызывающе: один из товарищей задержанного начал вести себя неадекватно и оголил ягодицы в знак протеста.

Как сообщалось в "УРА-Информ", вчера в Киеве в ДТП попал автомобиль народного депутата Украины. 


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