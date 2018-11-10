Оборотни в погонах: в Киеве задержали группу полицейских, занимавшихся сбытом наркотиков

Задержанный лейтенант признался, что предложил задержанному на краже преступнику сбывать среди своих знакомых наркотические вещества.

Со своей стороны, полицейский пообещал мужчине гарантии "отмаза" от уголовной ответственности, а также помощь в конспирации преступной деятельности, "нужные" контакты и собственную лояльность.

В ходе проведения обыска у него и его сообщников изъяли наркотические средства и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас уже ведется уголовное дело по ч. 2 ст. 307 УК Украины направлено в Дарницкий райсуд столицы. В связи с выявлением в милиционера боевых патронов ему также дополнительно инкриминируется ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУНП провели операцию по задержанию крупной банды наркодиллеров.