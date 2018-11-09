08:26 09.11.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре Киева на мужчину совершено нападение

В четверг вевечером, 8 ноября, в центре Киева, по адресу улица Энтузиастов, 47 произошла стрельба. В результате пострадал мужчина.

В центре Киева на мужчину совершено нападение

Об этом сообщают местные СМИ.

На месте инцидента находился сторож. Так, по его словам, мужчина поставил свой автомобиль на стоянку и пошел домой. Но уже спустя несколько минут он вернулся весь в крови. В тот же момент были вызваны “скорая” и полиция. Пострадавший заявил, что в него стреляли.

Незадолго на место происшествия прибыла полиция и медики. Врачи оказали первую помощь пострадавшему мужчине и госпитализировали в больницу. На данный момент информации о состоянии пострадавшего не поступало.

Патрульные, прибывшие на место, выяснили, что мужчина шел к своему парадному, когда к нему подошли несколько неизвестных и начали избивать. Более того, пострадавшего “задули” газовым баллончиком и несколько раз выстрелили. В итоге, мужчина  получил два огнестрельных ранения.

На данный момент на месте работают патрульные и следственно-оперативная группа с целью выяснить все детали и причины инцидента.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в американском штате Калифорния под Лос-Анджелесом в ресторане произошла стрельба.


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