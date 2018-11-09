10:39 09.11.2018 | Происшествия | Новости
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В Норвегии произошло сильнейшее в истории землетрясение

В ночь на 9 ноября в Норвегии у берегов острова Ян-Майен произошло самое сильное землетрясение из всех зарегистрированных в истории страны. Об этом сообщают норвежские СМИ.  

В Норвегии произошло сильнейшее в истории землетрясение

Природный катаклизм произошел в 2:49 ночи. Эпицентр находился на расстоянии 125 км юго-западнее острова. Его магнитуда составила 6,8 баллов по шкале Рихтера. На острове перебывало около 20 человек, никто из них не пострадал.

По информации Норвежского сейсмического массива NORSAR до этого землетрясения самым сильным считалось явление, произошедшее в 2012 году у берегов того же острова. Тогда зафиксировали магнитуду 6,6 баллов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Северном Ледовитом океане в ночь на пятницу, 9 ноября, произошло сильное землетрясение. Угроза цунами не объявлялась.


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