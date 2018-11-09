16:52 09.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Николаеве пьяный водитель микроавтобуса трижды врезался в легковушку - ФОТО

В Николаеве водитель микроавтобуса в состоянии алкогольного опьянения трижды протаранил легковой автомобиль, который двигался по соседней полосе. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

В Николаеве пьяный водитель микроавтобуса трижды врезался в легковушку - ФОТО

По данным правоохранителей, неугомонный нарушитель правил дорожного движения сначала несколько раз наехал на авто в соседней полосе, после чего вылетел на встречную полосу и врезаласся в электроопору.

Со слов сотрудников полиции, виновник ДТП был пьян настолько, что смог только показать неприличный жест вместо объяснений. На этот раз обошлось без жертв. 

"Самостоятельно водителя достать было невозможно. Надо было разрезать замки и боковые двери, чтобы его оттуда вытащить", - подчеркнул инспектор патрульной полиции Николаева Виктор Киреев.

В результате дорожно-транспортного происшествия в городе на некоторое время было парализовано движение транспорта.

Напомним, как сообщал ранне "УРА-Информ", в столице на улице Вадима Гетьмана автомобиль "Citroen" сбил женщину, которая пыталась перебежать дорогу.


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