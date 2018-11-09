В Мельбурне неизвестный с ножом напал на прохожих, один человек убит, двое раненных - ФОТО

После этого неизвестный напал с ножом на прохожих. В результате инцидента, один человек погиб на месте, еще двое получили ранения.

Как сообщает Hromadske.ua, после того, как машина врезалась в торговый центр, она загорелась. Водитель вышел и начал бросаться на людей с ножом.

В полиции отметили, что выстрелили нападавшему в грудь. Сейчас он в больнице в критическом состоянии. На данный момент правоохранители не связывают происшествие с терроризмом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня утром неизвестный в городе Веракрус застрелил девушку. Жертвой оказалась дочь депутата парламента Кармен Медель.