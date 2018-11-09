09:35 09.11.2018 | Происшествия | Новости
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В Мексике застрелили дочь депутата - ВИДЕО

В пятницу, 9 ноября, неизвестный в городе Веракрус застрелил девушку. Жертвой оказалась дочь депутата парламента Кармен Медель.

В Мексике застрелили дочь депутата - ВИДЕО

Об этом сообщило международное издание El Pais.

Нападение произошло в спортзале города Веракрус, который расположен на востоке стран. Известно, что девушка, Валерия Медель, училась в местном медицинском университете.

Работа парламента была приостановлена ​​после того, как мать во время сессии получила сообщение об убийстве дочери.

Стрелок пока не найден. Местная полиция проводит расследование с целью разоблачения мотивов стрелявшего.

К слову, за последний год в Веракрусе произошло более тысячи убийств, а в целом по стране - более 22 тысяч.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Мексике на алкогольной фабрике, расположенной на северо-западе Мехико, произошел мощный взрыв.


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