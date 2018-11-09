В Лос-Анджелесе пожары захлестнули элитный район Малибу

Согласно опубликованной информации, северо-западный равнинный ветер гонит пламя в сторону Тихого океана. Тушением пожара сейчас занимаются спасательные службы, но огонь пока не удается локализировать.

Огонь очень быстро распространился по всему району "Парадайс", из-за сухой погоды языки пламени стремительно приближаются к городу. В результате пожара, было уничтожено не менее двух тысяч домов, жители которых сейчас пережидают стихию во временных лагерях для пострадавших.

"Срочное сообщение безопасности! Явная угроза! Жители Малибу должны немедленно покинуть район", - говорится в сообщении Twitter.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Калифорнии из-за пожаров уже эвакуировали 50 тысяч человек, есть жертвы.