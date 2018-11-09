В Колумбии на нефтепроводе прогремел взрыв

Нападение произошло около города Кубара в департаменте Бояка. При этом во время взрыва произошел разлив нефти, а затем загорелись леса.

Как сообщила газета El Pais, на месте происшествия работают сотрудники компании Ecopetrol, которой принадлежит нефтепровод. Вместе с тем власти Колумбии начали расследование и поиск нападавших.

На данный момент ни одно из вооруженных колумбийских группировок не взяло на себя ответственность за подрыв нефтепровода. Однако издание указывает, что в данном районе действуют члены леворадикальной организации ELN.

Известно, что это уже 77 нападение на нефтяную инфраструктуру страны за текущий год.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на севере штата Калифорния вспыхнул лесной пожар. Из-за сильных ветров и сухой погоды огонь начал быстро распространятся. В ночь на пятницу, 9 ноября, власти штата начали эвакуировать людей.