09:32 09.11.2018 | Происшествия | Новости
100207498:Polishuk

В Колумбии на нефтепроводе прогремел взрыв

В Колумбии в четверг вечером, 8 ноября, неизвестные устроили взрыв на участке нефтепровода Каньо Лимон - Ковеньяс на востоке страны.

В Колумбии на нефтепроводе прогремел взрыв

Нападение произошло около города Кубара в департаменте Бояка. При этом во время взрыва произошел разлив нефти, а затем загорелись леса.

Как сообщила газета El Pais, на месте происшествия работают сотрудники компании Ecopetrol, которой принадлежит нефтепровод. Вместе с тем власти Колумбии начали расследование и поиск нападавших.

На данный момент ни одно из вооруженных колумбийских группировок не взяло на себя ответственность за подрыв нефтепровода. Однако издание указывает, что в данном районе действуют члены леворадикальной организации ELN.

Известно, что это уже 77 нападение на нефтяную инфраструктуру страны за текущий год.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на севере штата Калифорния вспыхнул лесной пожар. Из-за сильных ветров и сухой погоды огонь начал быстро распространятся. В ночь на пятницу, 9 ноября, власти штата начали эвакуировать людей.


Поделиться
Читайте также:
 
Секс-скандал: Студентка призналась, что оклеветала сотрудника Нацполиции Украинский омбудсмен провела встречу с руководителем ООС В Украине сегодня отмечают День украинской письменности и языка - ФОТО В Украине отменили пособие по уходу за ребенком
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив