В Киеве в ДТП попал автомобиль народного депутата Украины - ФОТО

По предварительной информации, Лещенко, остановившись на обочине, чтобы посмотреть в карту, не успел отреагировать на грузовик DAF под управлением 22-летнего водителя, который влетел в него на огромной скорости. От удара автомобиль нардепа развернуло на 180 градусов, а грузовой автомобиль DAF съехал на обочину и перевернулся.

В результате ДТП сам нардеп не пострадал, серьезные травмы достались его помощнице и шоферу иномарки.

"Моя помощница поехала в больницу проверить наличие или отсутствие травм. Надеюсь, что с ней все в порядке. Она была в сознании, двигалась и ходила своими ногами. Визуально, с ней все в порядке, но медики скорой предложили обследоваться", - отметил Лещенко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице на улице Вадима Гетьмана автомобиль "Citroen" сбил женщину, которая пыталась перебежать дорогу.