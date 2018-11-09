07:59 09.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом, два человека травмированы

В Харькове в четверг вечером, 8 ноября, легковушка столкнулась с пассажирским автобусом.

В Харькове автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом, два человека травмированы

В результате аварии пострадали два человека. Как сказано на сайте Национальной полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Полтавский Шлях.

Водитель автомобиля "ВАЗ" по неизвестным пока причинам врезался в городской автобус. Скорая помощь увезла в больницу после аварии 29-летнего водитель и пассажир легкового авто.

Вместе с тем никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал. Полиция сейчас устанавливает причины столкновения. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины. Состояние здоровья и травмы пострадавших уточняются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харьковской области водитель автомобиля Lexus на пешеходном переходе сбил двух мужчин. От полученных травм пострадавшие погибли на месте аварии.


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