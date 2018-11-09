В Калифорнии вспыхнул лесной пожар, началась эвакуация людей

Из-за сильных ветров и сухой погоды огонь начал быстро распространятся. В ночь на пятницу, 9 ноября, власти штата начали эвакуировать людей.

Как сообщает ABC, пожар начался рано утром в четверг. В городе Парадайс были эвакуированы персонал и пациенты больницы, а также ученики нескольких школ.

Затем несколько жители города были вынуждены оставить свои машины на дороге и спасаться от приближающегося пламени бегством.

На данный момент пожар распространился на площади 3,2 тысячи гектаров. В связи с ситуацией эвакуация объявлена для нескольких городов округа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, иасштабный лесной пожар вспыхнул на полуострове Ситония на севере Греции. В четверг вечером, 24 октября, с самого утра в районе полуострова Ситония 60 пожарных с 30 транспортными средствами вместе с многочисленными добровольцами, с помощью четырех самолетов пытаются огонь. Вместе с тем сильный ветер мешает их усилиям.