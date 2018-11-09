В Калифорнии из-за пожаров уже эвакуировали 50 тысяч человек, есть жертвы - ВИДЕО

Спасатели продолжают бороться с пожарами, которые вспыхнули в округе Бьютт в Центральной долине штата севернее города Сакраменто. Как сообщает издание Paradise Post, ссылаясь на окружного шерифа Кори Хонею, в результате пожаров погибли несколько человек, однако их точное число пока неизвестно.

При этом несколько местных жителей и двое пожарных были госпитализированы.

По данным спасателей огонь уже уничтожил около тысячи жилых домов. Власти эвакуировали город Парадайс, который полностью выгорел, и несколько близлежащих населенных пунктов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пожары на севере Калифорнии начались утром 8 ноября, огонь распространился на площади более семь гектаров. Власти штата начали эвакуацию людей.