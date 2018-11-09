Пассажирский лайнер совершил жесткую посадку в Южной Америке - ФОТО

Пассажирский самолет Boeing 757 во время вынужденной посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Экипаж рейса OJ256, летевшего в Торонто, запросил у диспетчеров аэропорта Джорджтауна разрешение на экстренную посадку через 20 минут после взлета.

На борту находились 118 пассажиров, двое детей и восемь ленов экипажа. В результате приземления шестеро человек пострадали.

По факту инцидента начали проводить расследование.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", В Каире самолет совершил экстренную посадку из-за драки украинских туристов. Данный инцидент стал причиной задержек еще четырех рейсов.