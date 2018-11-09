На шахте в Кривом Роге погиб горняк

По данным ГСЧС, несчастный случай произошел на горизонте 420 метров около 15-ти часов.

Со слов спасателей, они несмотря на все усилия не смогли спуститься в шахту, чтобы вытащить рабочего при жизни. В связи с этим им пришлось только констатировать смерть шахтера.

Вместе с тем сотрудники ГСЧС подчеркнули, что каких-либо видимых повреждений у погибшего не было.

"Мы квалифицируем этот случай как чрезвычайную ситуацию, связанную с несчастным случаем во время выполнением служебных обязанностей", - отметили в горноспасательной службе.

На данный момент причины смерти горняка устанавливают правоохранительные органы.

Стоит добавить, что в 2017 году на производстве в угольной отрасли Украины произошло 780 несчастных случаев.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Луцке волынские шахтеры вышли на акцию протеста. Митингующие планируют акцию протеста под Волынской областной государственной администрацией.