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Кортеж премьеров Великобритании и Бельгии попал в ДТП

В четверг, 9 ноября, кортеж британского и бельгийского премьеров попал в ДТП. Об этом сообщают украинские СМИ.

Кортеж премьеров Великобритании и Бельгии попал в ДТП

В Бельгии автомобиль сбил два мотоцикла полиции, которые сопровождали британку Терезу Мэй и ее бельгийского коллегу Чарльза Мишеля.

Кортеж следовал за премьерами после их визита к могилам британцев, павших в период Первой мировой войны. Чиновники возлагали к местам захоронения цветы.

Пострадавших в аварии полицейских направили в больницу. По сообщениям местных СМИ, больше никто травмы не получил.

Версии о покушении не рассматриваются. Пресс-секретарь премьера Бельгии заявила, что произошедший инцидент был несчастным случаем.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Тереза Мэй заявила, что итоговое соглашение между Британией и Европейским союзом по условиям Brexit готово.


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