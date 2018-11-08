09:15 08.11.2018 | Происшествия | Новости
100207402:Polishuk

Во Франции рухнул еще один жилой дом - ВИДЕО

На северо-востоке Франции в городе Шарлевиль-Мезьер в среду вечером, 7 ноября, обрушился жилой дом.

Во Франции рухнул еще один жилой дом - ВИДЕО

В результате происшествия, к счастью, никто из людей не пострадал. Как сообщает телеканал BFMTV, инцидент произошел после восьми часов вечера по киевскому времени.

Спасатели при помощи раздвижной лестницы помогли пожилой женщине покинуть место происшествия до полного обрушения здания. Из прилегающих домов были эвакуированы около 50 человек.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 5 ноября, в Марселе обрушились два жилых дома, один из которых был в аварийном состоянии и стоял без жильцов. Под завалами были обнаружены тела пяти человек, поисково-спасательные работы продолжаются.


Поделиться
Читайте также:
 
В Таджикистане во время бунта погибло 13 людей В Чернобыле построят ветряную электростанцию Российские боевики проводят обыски в Крыму Украина и Германия подписали договор о социальном обеспечени
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив