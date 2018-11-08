Во Франции рухнул еще один жилой дом - ВИДЕО

В результате происшествия, к счастью, никто из людей не пострадал. Как сообщает телеканал BFMTV, инцидент произошел после восьми часов вечера по киевскому времени.

Спасатели при помощи раздвижной лестницы помогли пожилой женщине покинуть место происшествия до полного обрушения здания. Из прилегающих домов были эвакуированы около 50 человек.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 5 ноября, в Марселе обрушились два жилых дома, один из которых был в аварийном состоянии и стоял без жильцов. Под завалами были обнаружены тела пяти человек, поисково-спасательные работы продолжаются.