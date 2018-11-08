07:29 08.11.2018 | Происшествия | Новости
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В Зимбабве столкнулись два автобуса, погибли 47 человек - ФОТО

В Зимбабве, на севере страны, в ночь на четверг, 8 ноября, лоб-в-лоб столкновении двух автобусов.

В Зимбабве столкнулись два автобуса, погибли 47 человек - ФОТО

В результате аварии погибли по меньшей мере 47 человек. Как сообщает издание Africanews, дорожно-транспортное происшествие произошло не далеко от города Русапе на 166 километре трассы Хараре - Мутаре.

При этом в полиции подтвердили, что жертвами трагедии стали 45 взрослых и двое детей.

Окружной комиссар сообщил, что власти обратились за помощью в частные клиники, поскольку государственные учреждения переполнены.

Причиной ДТП могло стать неудовлетворительное техническое состояние транспорта, или плохая дорожная инфраструктура, - предположили в полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Армении в среду, 7 ноября, грузовик Министерства обороны попал в аварию. В результате дорожно-транспортного происшествия четверо военных погибли. Еще 11 военнослужащих получили ранения.


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