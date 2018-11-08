В Армении в аварию попал военный грузовик, погибли четверо военных

В Армении в среду, 7 ноября, грузовик Министерства обороны попал в аварию.
В результате дорожно-транспортного происшествия четверо военных погибли. Еще 11 военнослужащих получили ранения.
Как сообщает издание "Арменпресс", инцидент произошел на 39-м километре трассы Горис-Кубатли. При этом пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, сообщил, что на момент аварии в грузовике был всего 21 военнослужащий, из них 19 - в кузове.
Сейчас обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харьковской области водитель автомобиля Lexus на пешеходном переходе сбил двух мужчин. От полученных травм пострадавшие погибли на месте аварии.