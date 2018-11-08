Полиция уточнила количество раненных в результате стрельбы под Лос-Анджелесом

Как сообщает Associated Press, ссылаясь на данные местных правоохранителей, в результате стрельбы в ресторане ранены 11 человек. При этом среди раненных заместитель шерифа.

В то же время информация о летальных случаях не подтверждена.

Правоохранители также рассказали, что неизвестный открыл стрельбу в ресторане Borderline Bar & Gril и осуществил около 30 выстрелов. Очевидцы описывают его как молодого человека старше 20 лет ближневосточной внешности в черной одежде и с бородой.

Сейчас полиция его разыскивает.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском штате Калифорния под Лос-Анджелесом в ресторане произошла стрельба. В результате инцидента пострадали несколько человек. На тот момент точной информации о количестве раненых нет. Вместе с тем известно, что всех пострадавших уже увезли в больницу.