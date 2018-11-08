Под Львовом мотоциклист сбил велосипедиста, оба погибли - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя погибли. Как сообщает пресс-служба полиции Львовской области, авария произошла на автодороге Западный обход Львова возле села Рясное-Русское после трех часов дня.

От сильного удара мужчины от полученных травм скончались на месте происшествия.

Сейчас полицейские устанавливают личности погибших, выясняют обстоятельства ДТП.

Решается вопрос об открытии уголовного дела.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Запорожской области в понедельник, 5 ноября, внедорожник перевернулся возле железнодорожного переезда. В результате аварии погиб один человек. Еще четверо получили травмы.