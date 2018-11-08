11:17 08.11.2018 | Происшествия | Новости
100207416:Polishuk

Под Лос-Анджелесом в ресторане произошла стрельба, несколько человек получили ранения

В американском штате Калифорния под Лос-Анджелесом в ресторане произошла стрельба.

Под Лос-Анджелесом в ресторане произошла стрельба, несколько человек получили ранения

В результате инцидента пострадали несколько человек. Как сообщают местные СМИ, неизвестный открыл огонь в ресторане Borderline Bar & Grill в Таузенд-Оксе.

На данный момент точной информации о количестве раненых нет. Вместе с тем известно, что всех пострадавших уже увезли в больницу.

При этом в полиции уточнили, что в результате стрельбы получил ранения один полицейский. В целом неизвестный осуществил около 30 выстрелов. Очевидцы описывают его как парня старше 20 лет ближневосточной внешности в черной одежде и с бородой. Также сообщается, что раненые выбегали из ресторана и пытались скрыться на ближайшей заправке.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Флориде мужчина открыл стрельбу в студии йоги, в результате чего погиб один человек, после чего сам нападавший застрелился.


Поделиться
Читайте также:
 
В Индонезии самолет при взлете врезался в мачту освещения В музее восковых фигур появится копия Аквамена Украина предлагает Китаю свободную торговлю Депутаты провалили закон о семейной медицине
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив