Под Лос-Анджелесом в ресторане произошла стрельба, несколько человек получили ранения

В результате инцидента пострадали несколько человек. Как сообщают местные СМИ, неизвестный открыл огонь в ресторане Borderline Bar & Grill в Таузенд-Оксе.

На данный момент точной информации о количестве раненых нет. Вместе с тем известно, что всех пострадавших уже увезли в больницу.

При этом в полиции уточнили, что в результате стрельбы получил ранения один полицейский. В целом неизвестный осуществил около 30 выстрелов. Очевидцы описывают его как парня старше 20 лет ближневосточной внешности в черной одежде и с бородой. Также сообщается, что раненые выбегали из ресторана и пытались скрыться на ближайшей заправке.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Флориде мужчина открыл стрельбу в студии йоги, в результате чего погиб один человек, после чего сам нападавший застрелился.