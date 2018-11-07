16:50 07.11.2018 | Происшествия | Новости
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В Воронеже врачи по ошибке ампутировали пенсионерке не ту ногу - ФОТО

В Воронеже медике по дикой ошибке ампутировали 89-летней пенсионерке здоровую ногу вместо больной. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.

В Воронеже врачи по ошибке ампутировали пенсионерке не ту ногу - ФОТО

Как отмечается, сейчас близкие старушки добиваются наказания для врачей. По словам родственников, женщина попала в больницу с гангреной ноги. Ей назначили ампутацию и провели операцию. Однако, когда сын Марии Дроновой пришел навестить мать в больнице, у женщины уже не было левой ноги до середины бедра.

В ответ на это врачи заявили, что на самом деле женщине требовалась ампутация обеих ног, но Дронов утверждает, что левая нога его матери была здорова, хотя и отекла из-затого, что женщина долго сидела. В ответ на это, медики не смогли предъявить направление из поликлиники, в котором был написан первоначальный диагноз.

Сейчас правоохранители начали процессуальную проверку.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",н а Одесской трассе в дорожно-транспортное происшествие попал мотоциклист. Информация по состоянию пилота уточняется, его госпитализировали с тяжелыми травмами, ему требуется срочная ампутация левой ноги.


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