В Кропивницком неизвестные на улице расстреляли мужчину

По словам очевидцев его якобы застрелили двое неизвестных. Как сообщает на своей страничке в Facebook местное издание, тело обнаружено возле супермаркета "Файно".

Инцидент произошел около десяти часов вечера, а жертвой стал неизвестный молодой человек. По предварительным данным нападавших было двое, оба исчезли.

На месте преступления работала следственно-оперативная группа полиции. При этом, когда очевидцы вызывали правоохранителей, пострадавший был еще жив.

В то же время в полиции инцидент пока не комментируют.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве, в одном из дворов на Харьковском шоссе, мужчина совершил суицид, подорвав себя гранатой. 24-летний уроженец Полтавской области покончил жизнь самоубийством под домом своей девушки, которая находилась в своей квартире вместе с другим.