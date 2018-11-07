В Бердянске ночью взорвалась машина - ФОТО

К счастью, в результате происшествия никто из людей не пострадал. Как сообщает на сайте города Запорожья со ссылкой на данные полиции, взрыв прогремел около после часу ночи на улице Греческая.

По предварительным данным правоохранителей причины взрыва стала неисправность газовой установки. Подробности происшествия выясняются.

Вместе с тем очевидцы отмечают, что ударная волна была такой силы, что в соседних домах, в квартирах, расположенных на двух нижних этажах вылетели стекла.

На месте работали спасатели и правоохранители.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Днепропетровской области на трассе Харьков-Симферополь загорелся автобус "Эталон". По данным спасателей, инцидент произошел после часу дня на автодороге недалеко от поселка Дмитровка. Прибыв на место инцидента сотрудники ГосЧС ликвидировали сильное возгорание.