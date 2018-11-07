Под Одессой горит маслоперерабатывающий завод - ФОТО, ВИДЕО

Тут горит предприятие "Дельта Вилмар". Как сообщает местное издание Думская, на территорию маслоперерабатывающего завода сейчас никого не пропускают.

Сначала из-за забора был виден только дым, однако позже из далека стал виден огонь.

По предварительной информации, произошло возгорание масла в компрессорной. Информация о пожаре поступила около восьми часов вечера. Прибывшие на место возгорания спасатели эвакуировали всех людей с завода и установили, что площадь пожара составляла 1500 квадратных метров.

Тушить пожар приехали сражу 22 единицы техники и 75 человек, создано три оперативных участка и штаб. К месту ЧП отправлены два пожарных поезда.

Вместе с тем к утру огонь удалось только локализовать. Сейчас тушение пожара продолжается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, под Сумами взорвался элеватор кукурузой. По предварительным данным, инцидент произошел из-за перегрузки хранилища. На улице оказались 10 тысяч тонн зерна.