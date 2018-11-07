Боевики продолжают стягивать тяжелую технику в Донецк, - СЦКК

Как отмечается, армия страны-агрессора готовится к "выборам", которые запланированы на 11 ноября. По этому поводу, боевики уже перевезли в украинский город 27 танков Т-72, две 122-мм самоходных гаубицы 2С1 "Гвоздика", одну 152 мм самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С", 32 единицы БМП и шесть бронетранспортеров.

Предполагается, что в Донецке такое количество тяжелой бронетехники, с артиллерией в придачу, оккупантам понадобилось не иначе, как для обеспечения "свободного волеизъявления граждан ДНР" во время бестолковых псевдовыборов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко ожидает, что "выборы" на оккупированном Донбассе запустят введение новых санкций против Российской Федерации.