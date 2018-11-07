12:59 07.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100207341:labazovych

Боевики продолжают стягивать тяжелую технику в Донецк, - СЦКК

Пророссийские боевики накануне так называемых выборов подтягивают танки и тяжелую артиллерию в оккупированный Донецк. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил (ООС) на своей страничке в Facebook.

Боевики продолжают стягивать тяжелую технику в Донецк, - СЦКК

Как отмечается, армия страны-агрессора готовится к "выборам", которые запланированы на 11 ноября. По этому поводу, боевики уже перевезли в украинский город 27 танков Т-72, две 122-мм самоходных гаубицы 2С1 "Гвоздика", одну 152 мм самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С", 32 единицы БМП и шесть бронетранспортеров.

Предполагается, что в Донецке такое количество тяжелой бронетехники, с артиллерией в придачу, оккупантам понадобилось не иначе, как для обеспечения "свободного волеизъявления граждан ДНР" во время бестолковых псевдовыборов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко ожидает, что "выборы" на оккупированном Донбассе запустят введение новых санкций против Российской Федерации. 


Поделиться
Читайте также:
 
Минфин опубликовал информацию о деятельности госбанков Под Кабмином активисты требуют создать Министерство ветеранов - ФОТО Проведение Россией "выборов" на Донбассе запустит новые санкции, - Порошенко Шахтеры вышли на протест в Луцке - ФОТО, ВИДЕО
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив