07:59 06.11.2018 | Происшествия | Новости
100207219:Polishuk

Во Франции, где обрушились два дома, пропали без вести девять человек - ФОТО

В Марселе, где накануне вечером обрушились два дома, девять человек пропали без вести.

Во Франции, где обрушились два дома, пропали без вести девять человек - ФОТО

Среди пропавших семь жителей дома, расположенного на улице Обань, и двое прохожих. По состоянию на утро вторника, 6 ноября, их поиски продолжаются.

Как сообщает Francetvinfo, ссылаясь на слова главы региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье, одно из обрушившихся зданий находилось в аварийном состоянии, его жильцы были выселены.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 5 октября, в городе Марсель обрушился шестиэтажный дом. На то время о погибших и пострадавших не сообщалось. Спасатели начали эвакуационные работы.


Поделиться
Читайте также:
 
Под Харьковом Lexus сбил двух пешеходов Народного депутата Андрея Лозового задержали в Праги с фальшивыми деньгами В Ватикане канонизировали женщину Прощание с Гандзюк состоится в Херсоне 7 ноября
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив