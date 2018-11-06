Во Франции, где обрушились два дома, пропали без вести девять человек - ФОТО

Среди пропавших семь жителей дома, расположенного на улице Обань, и двое прохожих. По состоянию на утро вторника, 6 ноября, их поиски продолжаются.

Как сообщает Francetvinfo, ссылаясь на слова главы региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье, одно из обрушившихся зданий находилось в аварийном состоянии, его жильцы были выселены.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 5 октября, в городе Марсель обрушился шестиэтажный дом. На то время о погибших и пострадавших не сообщалось. Спасатели начали эвакуационные работы.