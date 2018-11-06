01:30 06.11.2018 | Происшествия | Новости
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Власти Индонезии исключили вероятность взрыва на борту Boeing

Причиной авиакатастрофы Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air, разбившегося 29 октября, стал удар о поверхность воды на большой скорости.

Власти Индонезии исключили вероятность взрыва на борту Boeing

При этом вероятность взрыва на борту исключена. Об этом в понедельник, 5 ноября, заявил руководитель Национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии Сурджанто Танджоно.

По его словам, полученные экспертами данные с бортового самописца лайнера показали, что во время соприкосновения с водой двигатель самолета работал на высоких оборотах.

Заключение об обстоятельствах катастрофы было сделано также на основании расположения обломков в воде. Они расположены друг от друга в радиусе не более 500 метров. Кроме того, в случае взрыва обломки были бы большими по размеру, - пояснил Танджоно.

Напомним, на борту самолета Lion Air находились до 189 человек, в том числе восемь членов экипажа. Индонезийские спасатели заявили, что в катастрофе Boeing никто не выжил.

Как сообщал УРА-Информ, у Boeing 737 через несколько минут после вылета из Джакарты возникли технические проблемы.

Индонезийские спасатели нашли обломок шасси от пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air. Также спасатели нашли бортовой самописец Boeing.


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