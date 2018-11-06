00:30 06.11.2018 | Происшествия | Новости
100207204:Polishuk

В России рухнул очередной мост - ВИДЕО

В российском городе Ростове-на-Дону в воскресенье, 4 ноября, затонул понтонный мост через реку Дон.

В России рухнул очередной мост - ВИДЕО

Как сообщает "Лента.ру", центральная часть моста начала проседать, вода постепенно заполняла сооружение. В итоге два пролета моста оказались под водой.

В результате инцидента на острове остались сотни людей, которые не могли добраться до города, и на другой берег горожан были вынуждены переправлять спасатели.

По данным российского Министерства чрезвычайных ситуаций в регионе людей перевозили

пять плавсредств. Перевезено более 200 человек. Ожидается прибытие инженерной техники для подъема затонувших секций моста, - пояснили в региональном управлении, заверив, что к счастью, обошлось без жертв.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на вторник, 30 октября, в российском Мурманске затонул плавучий док ПД-50. Там ремонтировался российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Док полностью затонул, а в результате инцидента пострадали четыре человека.


Поделиться
Читайте также:
 
В Луцке на автомойке в результате стрельбы погиб мужчина В Украине во вторник сухо и все еще тепло В октябре международные резервы пополнились на 0,6% В США планируют расширить санкций против Ирана
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив