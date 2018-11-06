В России рухнул очередной мост - ВИДЕО

Как сообщает "Лента.ру", центральная часть моста начала проседать, вода постепенно заполняла сооружение. В итоге два пролета моста оказались под водой.

В результате инцидента на острове остались сотни людей, которые не могли добраться до города, и на другой берег горожан были вынуждены переправлять спасатели.

По данным российского Министерства чрезвычайных ситуаций в регионе людей перевозили

пять плавсредств. Перевезено более 200 человек. Ожидается прибытие инженерной техники для подъема затонувших секций моста, - пояснили в региональном управлении, заверив, что к счастью, обошлось без жертв.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на вторник, 30 октября, в российском Мурманске затонул плавучий док ПД-50. Там ремонтировался российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Док полностью затонул, а в результате инцидента пострадали четыре человека.