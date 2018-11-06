В метро Харькова задержали военного с гранатометом - ФОТО

Как установили сотрудники правоохранительных органов, злоумышленником оказался 59-летний военнослужащий из Запорожской области. Его задержали на станции метро "Южный вокзал".

В подземке оперативники конфисковали в задержанного электродетонатор без маркировки, "РПГ-22", 10 запалов "УЗРГМ-2" к гранате "РГД-5", две гранаты "РГД-5", две гранаты "Ф-1", а также два запала к гранате "Ф-1".

Все боеприпасы отправили на исследование.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. В данное время мужчине грозит до семи лет тюремного заключения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Николаеве полиция задержала мужчину, который через социальные сети продавал взрывчатку и оружие.